2020-01-16T10:45:19+03:00
Общество

Смоленск получит 1,3 млрд рублей на реставрацию крепостной стены

Администрации области подтвердили выделение средств
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленск получит 1,3 млрд рублей на реставрацию крепостной стены, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский в соцсетях. Администрации области подтвердили выделение средств.

Совещание, на котором шла речь о ремонте памятника, прошло накануне в Министерстве культуры.

- Это серьезное достижение, которое стало возможным благодаря нашим совместным с заместителем Председателя Государственной Думы Сергеем Неверовым обращениям к руководству страны с просьбой спасти этот уникальный памятник древнерусского зодчества, - написал глава региона в соцсетях.

ПСД, необходимая для реставрации всех сохранившихся участков крепостной стены, будет готова в июле-августе 2020 года. Непосредственно работы также начнутся уже в нынешнем году, а завершатся летом 2022 года. Первая часть федеральной субсидии в размере 100 млн рублей будет направлена уже до конца нынешней недели. После чего приступят к выбору подрядчика.

Между тем, работы на Громовой башне пока решено отложить до весны по техническим причинам.

Ранее городские власти рассказывали и показывали, как крепостную стену планируют использовать в дальнейшем. Речь шла о том, что башню "Орел" хотят переделать под хостел, а рядом с ним может появиться новый парк с площадкой для демонстрации реконструкций. На территории Королевского бастиона планируют разместить несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, а также открытую сцену и уютное кафе у воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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