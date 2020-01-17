После похода в гости смолянка осталась без 60 тыс. рублей
После похода в гости смолянка осталась без 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Деньги были сняты с пластиковой карты.
- Изучив видеозаписи с камер у банкоматов, полицейские обнаружили, что к краже денег причастна знакомая женщины. Накануне они вместе заходили в магазин и потерпевшая расплачивалась за покупки. Подозреваемая подсмотрела пин-код, в потом в гостях похитила карту, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в Смоленске задержан экс-директор парка "Соловьиная роща". Бывший руководитель подозревается в крупной растрате.
ИСТОЧНИК KP.RU