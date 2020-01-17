2020-01-17T09:39:35+03:00
Происшествия

После похода в гости смолянка осталась без 60 тыс. рублей

Знакомая женщины, узнав пин-код карты, не удержалась и украла пластик
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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После похода в гости смолянка осталась без 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Деньги были сняты с пластиковой карты.

- Изучив видеозаписи с камер у банкоматов, полицейские обнаружили, что к краже денег причастна знакомая женщины. Накануне они вместе заходили в магазин и потерпевшая расплачивалась за покупки. Подозреваемая подсмотрела пин-код, в потом в гостях похитила карту, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Смоленске задержан экс-директор парка "Соловьиная роща". Бывший руководитель подозревается в крупной растрате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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