2020-01-16T15:04:25+03:00
Происшествия

В Смоленске задержан экс-директор парка "Соловьиная роща"

Бывший руководитель подозревается в крупной растрате
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске задержан экс-директор парка "Соловьиная роща", сообщила официальный представитель регионально следственного комитета Наталья Зуева. Бывший руководитель подозревается в крупной растрате.

"КП" ранее писала, что в результате его действий парку был причинен материальный ущерб в сумме более 11 миллионов рублей.

- Следователь СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила представитель ведомства.

Ранее в центре скандала оказалась сотрудница Росреестра. Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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