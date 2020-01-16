В Смоленске задержан экс-директор парка "Соловьиная роща"
В Смоленске задержан экс-директор парка "Соловьиная роща", сообщила официальный представитель регионально следственного комитета Наталья Зуева. Бывший руководитель подозревается в крупной растрате.
"КП" ранее писала, что в результате его действий парку был причинен материальный ущерб в сумме более 11 миллионов рублей.
- Следователь СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила представитель ведомства.
Ранее в центре скандала оказалась сотрудница Росреестра. Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU