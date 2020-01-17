2020-01-17T09:15:52+03:00
Происшествия

В Смоленске столкнулись трамвай и такси

Водитель легковушки не успел проскочить пути на разрешающий сигнал светофора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске столкнулись трамвай и такси, сообщают очевидцы в соцсетях. Водитель легковушки не успел проскочить пути на разрешающий сигнал светофора. ДТП произошло в районе 09.00 17 января на перекрестке улиц Кирова - Тенишевой - Крупской.

Автомобилисты сообщили, что авария привела к пробке. В настоящее время затор ликвидирован. Транспорту причинены механические повреждения.

Ранее активисты предложили отменить поворот налево на улице 25 Сентября. Речь идет о запрете маневра с трамвайных путей в сторону ТРЦ "Макси".

ИСТОЧНИК KP.RU

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