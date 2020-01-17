В Смоленске столкнулись трамвай и такси
Водитель легковушки не успел проскочить пути на разрешающий сигнал светофора
Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске столкнулись трамвай и такси, сообщают очевидцы в соцсетях. Водитель легковушки не успел проскочить пути на разрешающий сигнал светофора. ДТП произошло в районе 09.00 17 января на перекрестке улиц Кирова - Тенишевой - Крупской.
Автомобилисты сообщили, что авария привела к пробке. В настоящее время затор ликвидирован. Транспорту причинены механические повреждения.
Ранее активисты предложили отменить поворот налево на улице 25 Сентября. Речь идет о запрете маневра с трамвайных путей в сторону ТРЦ "Макси".
ИСТОЧНИК KP.RU