17 Янв. 2020 2020-01-17T09:15:52+03:00

Водитель легковушки не успел проскочить пути на разрешающий сигнал светофора

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В Смоленске столкнулись трамвай и такси, сообщают очевидцы в соцсетях. Водитель легковушки не успел проскочить пути на разрешающий сигнал светофора. ДТП произошло в районе 09.00 17 января на перекрестке улиц Кирова - Тенишевой - Крупской.

Автомобилисты сообщили, что авария привела к пробке. В настоящее время затор ликвидирован. Транспорту причинены механические повреждения.

Ранее активисты предложили отменить поворот налево на улице 25 Сентября. Речь идет о запрете маневра с трамвайных путей в сторону ТРЦ "Макси".

ИСТОЧНИК KP.RU