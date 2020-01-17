Родительский форум начал работу в Смоленске
Родительский форум начал работу в Смоленске, сообщает пресс-служба областной администрации. В его работе принимают участие власти, представители реготделения ОНФ, Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, педагоги и студенты. Планируется, что на единой площадке участники поделятся опытом создания крепкой семьи и разработают методики сопровождения воспитания детей.
В планах областных властей сделать такие встречи ежегодными.
Ранее "КП" писала, что в декабре в Смоленске родилось пять двоен. Всего в последний месяц прошедшего года появилось на свет 277 детей. Отмечается, что больше всего родилось девочек - 142 малыша, мальчиков на семь меньше. Также в декабре связать свой союз решили 160 смоленских пар.
ИСТОЧНИК KP.RU