17 Янв. 2020 2020-01-17T09:43:56+03:00

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Родительский форум начал работу в Смоленске, сообщает пресс-служба областной администрации. В его работе принимают участие власти, представители реготделения ОНФ, Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, педагоги и студенты. Планируется, что на единой площадке участники поделятся опытом создания крепкой семьи и разработают методики сопровождения воспитания детей.

В планах областных властей сделать такие встречи ежегодными.

Ранее "КП" писала, что в декабре в Смоленске родилось пять двоен. Всего в последний месяц прошедшего года появилось на свет 277 детей. Отмечается, что больше всего родилось девочек - 142 малыша, мальчиков на семь меньше. Также в декабре связать свой союз решили 160 смоленских пар.

ИСТОЧНИК KP.RU