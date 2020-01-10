В декабре в Смоленске родилось пять двоен
В Смоленске пять двоен родилось в декабре, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Всего в последний месяц прошедшего года появилось на свет 277 детей. Отмечается, что больше всего родилось девочек - 142 малыша, мальчиков на семь меньше. Также в декабре связать свой союз решили 160 смоленских пар.
В ноябре родилось 283 ребенка, отношения зарегистрировали 207 смоленских пар.
За последние месяцы самое большое количество двоен родилось в сентябре. Дети появились у 8 пар. В августе родилось три двойни, зато свидетельств о рождении выдано 348.
ИСТОЧНИК KP.RU