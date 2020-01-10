В декабре в Смоленске родилось пять двоен

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:16:26+03:00

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В Смоленске пять двоен родилось в декабре, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Всего в последний месяц прошедшего года появилось на свет 277 детей. Отмечается, что больше всего родилось девочек - 142 малыша, мальчиков на семь меньше. Также в декабре связать свой союз решили 160 смоленских пар.

В ноябре родилось 283 ребенка, отношения зарегистрировали 207 смоленских пар.

За последние месяцы самое большое количество двоен родилось в сентябре. Дети появились у 8 пар. В августе родилось три двойни, зато свидетельств о рождении выдано 348.

ИСТОЧНИК KP.RU