В колонию под Смоленском пытались провезти алкоголь и телефоны

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:04:47+03:00

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В колонию №6 под Смоленском пытались провезти алкоголь и телефоны, сообщает пресс-служба УФСИН. Запрещенную посылку обнаружила служебная собака при досмотре машины на КПП.

В ведомстве отмечают, что бутылка с жидкостью и сотовые были спрятаны под панелью. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сотрудники УФСИН обнаружили под одеждой у посетительницы другой колонии перчатку с жидкостью. После проверки выяснилось, что женщина хотела пронести коньяк на территорию режимного учреждения, чтобы отметить с супругом годовщину свадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU