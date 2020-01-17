17 Янв. 2020 2020-01-17T17:12:01+03:00

Деревья вывезли и спрятали за озером, пишут в соцсетях

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Десятки нераспроданных к праздникам сосен обнаружили в поле под Смоленском, сообщает паблик "Черный список | Смоленск" ВКонтакте. Деревья вывезли и спрятали за озером, не доезжая поста ДТП на трассе М1, пишут смоляне.

- Надо ёлки под заказ продавать: оплатили, срубили, привезли, - высказал свое мнение один из подписчиков паблика.

Ранее сообщалось, что в регионе нераспроданные хвойные деревья будут перерабатывать в щепу для Смоленского Поозерья. Полученной стружкой планировалось отсыпать экотропы в нацпарке. Также ее хотели использовать для защиты растений и как основу для нового растительного грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU