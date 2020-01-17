Десятки нераспроданных к праздникам сосен обнаружили в поле под Смоленском
Десятки нераспроданных к праздникам сосен обнаружили в поле под Смоленском, сообщает паблик "Черный список | Смоленск" ВКонтакте. Деревья вывезли и спрятали за озером, не доезжая поста ДТП на трассе М1, пишут смоляне.
- Надо ёлки под заказ продавать: оплатили, срубили, привезли, - высказал свое мнение один из подписчиков паблика.
Ранее сообщалось, что в регионе нераспроданные хвойные деревья будут перерабатывать в щепу для Смоленского Поозерья. Полученной стружкой планировалось отсыпать экотропы в нацпарке. Также ее хотели использовать для защиты растений и как основу для нового растительного грунта.
ИСТОЧНИК KP.RU