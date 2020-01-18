Известна дата выхода третьей программы о поисках смоленского подростка

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:22:49+03:00

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Третья часть программы о поисках смоленского подростка Влада Бахова выйдет в эфир на федеральном канале "Россия 1" в понедельник, 20 января. Гостями эфира снова станут родные парня, а также те люди, кто принимал участие в поисках, и эксперты. Андрей Малахов обещает открыть зрителям новые подробности дела об исчезновении смолянина.

Стало известно, что молчание прерывают друг Влада Бахова и любимая девушка. Также в студии будут обсуждать недавний взрыв, который прозвучал у дома водолаза, ставшего героем второй программы.

Начало передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым состоится на телеканале "Россия 1" в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU