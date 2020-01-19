2020-01-19T11:34:26+03:00
Общество

В Смоленске ночью сгорела иномарка

Причину ЧП устанавливают специалисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба регионального МЧС.Фото: пресс-служба регионального МЧС.
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В Смоленске сгорела иномарка, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в начале второго часа ночи 19 января на деревне Киселевка.

- К моменту прибытия огнеборцев огнем был охвачен припаркованный автомобиль Chevrolet Captiva 2013 года выпуска. Пожарные потушили машину, но пламя успело полностью уничтожить ее салон. Причина случившегося устанавливается, - сообщили в МЧС.

Ранее в Смоленской обрасти у одного из домов прогремел взрыв. Губернатор Алексей Островский акцентировал внимание правоохранительных органов на то, чтобы виновные понесли "заслуженное наказание".

ИСТОЧНИК KP.RU

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