2020-01-20T10:24:49+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут молодого парня

Михаил Гулицкий пропал 14 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области ищут молодого парня.В Смоленской области ищут молодого парня.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области ищут молодого парня: 28-летний Михаил Гулицкий из поселка Верхнеднепровский пропал 14 января и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщает ПСО "Сальвар".

Голубоглазый парень с темно-русыми волосами может быть одет в бежевый свитер, черную куртку, синие джинсы, шапку и черные ботинки.

Фото: ПСО "Сальвар".

Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее стала известна дата выхода третьей программы о поисках смоленского подростка. Молчание прерывают друг Влада Бахова и любимая девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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