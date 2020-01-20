20 Янв. 2020 2020-01-20T10:24:49+03:00

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В Смоленской области ищут молодого парня: 28-летний Михаил Гулицкий из поселка Верхнеднепровский пропал 14 января и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщает ПСО "Сальвар".

Голубоглазый парень с темно-русыми волосами может быть одет в бежевый свитер, черную куртку, синие джинсы, шапку и черные ботинки.

Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее стала известна дата выхода третьей программы о поисках смоленского подростка. Молчание прерывают друг Влада Бахова и любимая девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU