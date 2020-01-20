20 Янв. 2020 2020-01-20T10:32:11+03:00

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Автоматизация оформления транзитных деклараций в Смоленской таможне набирает обороты, сообщает пресс-служба ведомства. Эксперимент по внедрению технологии в таможенных органах РФ, определенных в качестве пилотной зоны, начался с конца апреля 2019 года. С 28 октября действие эксперимента распространено на все российские таможенные органы, при этом ограничение введено только по видам транспорта, используемого для перемещения товаров (автомобильный и железнодорожный). Если на начальном этапе эксперимента в мае 2019 года доля зарегистрированных в Смоленской таможне транзитных деклараций без участия инспектора составляла 21%, то в декабре этот показатель составил 76%.

- Достоинства данной технологии в регионе деятельности таможни оценили уже порядка 100 участников внешнеэкономической деятельности, - отметил начальник отдела контроля за таможенным транзитом Смоленской таможни Олег Шулухин. – И если инспектору на регистрацию транзитной декларации по регламенту отводится один час с момента ее подачи, то программное средство делает это менее чем за одну минуту.

Всего в таможне с момента начала эксперимента в автоматическом режиме зарегистрировано более 750 транзитных деклараций, что составляет 65% от общего объема зарегистрированных электронных транзитных деклараций. Общий вес перемещенных по ним товаров превысил 8,5 тыс. тонн.

Смоленская таможня призывает всех участников ВЭД использовать данные преимущества при электронном декларировании товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

По возникшим вопросам можно обратиться в отдел контроля за таможенным транзитом таможни по телефону (4812) 20 10 51, 20 10 12.

ИСТОЧНИК KP.RU