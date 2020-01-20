2020-01-20T11:33:04+03:00
Общество

В Дорогобужском районе появился новый глава

Руководить муниципальным образованием будет Константин Серенков
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: dorogobyzh.admin-smolensk.ru.Фото: dorogobyzh.admin-smolensk.ru.
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В Дорогобужском районе появился новый глава. Руководить муниципальным образованием будет Константин Серенков.

Напомним, прежний руководитель Олег Гарбар подал в отставку по требованию губернатора Смоленской области Алексея Островского. Поводом послужили многочисленные жалобы со стороны местных жителей.

Кроме того, в Дорогобуже было провалено строительство парка отдыха и развлечений «Становище Бужа», который проходило в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сотрудники муниципального образования сообщают, что на должность претендовали четыре человека, но в бюллетень вошли двое. За Константина Серенкова "тайно" проголосовали 15 из 19 депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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