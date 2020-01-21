2020-01-21T08:23:59+03:00
Общество

Торговцы из Рославля заявили о тяжелом положении малого бизнеса

Продавцы, работающие на рынке, недовольны высокой арендной платой и условиями труда
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Три сотни торговцев из Рославля заявили о тяжелом положении малого бизнеса: продавцы, работающие на рынке по улице Пролетарской, недовольны высокой арендной платой и условиями труда. Продавцы утверждают, что аренда растет ежегодно на 10 процентов. В настоящее время она достигла уровня 1200 рублей за квадратный метр, что очень сильно бьет по их кошелькам. Кроме того, людям приходится платить плюсом и коммунальные расходы.

В пресс-службе реготделения ЛДПР отмечают, что работники рынка неоднократно обращались за помощью в местную администрацию, к владельцу рынка, в МВД и другие инстанции. Но, по информации пресс-службы, "никто не может (или не хочет?) идти к ним навстречу".

Ранее "КП" сообщала, что в 2020 году для фермеров построят новый рынок. Планируется, что он будет оснащён как стационарными торговыми рядами, так и площадкой для торговли продукцией с машин. Также там будет работать ветеринарная лаборатория, которая обеспечит контроль качества реализуемой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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