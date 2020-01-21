21 Янв. 2020 2020-01-21T10:06:26+03:00

Коммунальный ресурс будет отключен также в детском саду и двух больницах

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Жители пяти улиц в Смоленске останутся без холодной воды, сообщает "Горводоканал". 22 января коммунальщики проведут ремонт сетей. С 9.30 до окончания работ воды не будет по следующим адресам:

ул. Крупской д. 30-а, 40, 40-а, 42-а, 44, 44-а,б,в (в т.ч. ЦТП), 46, 48, 48-а, 50, 52/2, 54, 56, 58, 60/2,

ул. М. Октябрьской д. 3/1, 3-а, 4, 4-а,б,в, 6, 6-а,б,в, 8 (д/с «Машенька»), 10, 10-а,г, 12, 12-а,б,в, 13, 14 (в т.ч. ЦТП), 14-а, 15, 16, 16-а, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23/1, 24,

проезд Маршала Конева д. 28-е, 29, 30-в (областная детская больница),

пр-т Гагарина д.23-г, 27к.3, к.5, к.6, к.10 (областная больница),

ул. В.Рославльская 13.

Бочка с водой будет дежурить на улице М. Октябрьской между домами 14-20, Крупской д.44-б, проезде Маршала Конева д.30-в. Также дополнительный водовоз можно заказать по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее сотрудники "Горводоканала" показали, как выглядел первый водопровод. Раньше в сердцевине целого ствола проделывали дыру, которая и служила протоком. Фрагмент трубы был найден во время прокладки новых линий.

ИСТОЧНИК KP.RU