В Смоленске из-за ДТП парализовано движение трамваев
На улице Николаева легковушка "притерлась" к электротранспорту
Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске из-за ДТП парализовано движение трамваев, сообщает паблик "drive2_smolensk" ВКонтакте. Авария произошла в районе 10.00 на улице Николаева недалеко от ТЦ "Центрум". Дорогу не поделили легковушка и трамвай третьего маршрута. Из-за ДТП движение трамваев в сторону площади Победы оказалась парализованным.
Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее пассажирка автобуса получила травмы во время поездки. Женщина ехала в общественном транспорте 41-го маршрута и не удержалась во время движения.
ИСТОЧНИК KP.RU