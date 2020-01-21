21 Янв. 2020 2020-01-21T10:27:37+03:00

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В Смоленске из-за ДТП парализовано движение трамваев, сообщает паблик "drive2_smolensk" ВКонтакте. Авария произошла в районе 10.00 на улице Николаева недалеко от ТЦ "Центрум". Дорогу не поделили легковушка и трамвай третьего маршрута. Из-за ДТП движение трамваев в сторону площади Победы оказалась парализованным.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее пассажирка автобуса получила травмы во время поездки. Женщина ехала в общественном транспорте 41-го маршрута и не удержалась во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU