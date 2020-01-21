2020-01-21T10:27:37+03:00
Происшествия

В Смоленске из-за ДТП парализовано движение трамваев

На улице Николаева легковушка "притерлась" к электротранспорту
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске из-за ДТП парализовано движение трамваев, сообщает паблик "drive2_smolensk" ВКонтакте. Авария произошла в районе 10.00 на улице Николаева недалеко от ТЦ "Центрум". Дорогу не поделили легковушка и трамвай третьего маршрута. Из-за ДТП движение трамваев в сторону площади Победы оказалась парализованным.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее пассажирка автобуса получила травмы во время поездки. Женщина ехала в общественном транспорте 41-го маршрута и не удержалась во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске открылись пять рабочих мастерских
В Смоленске из-за ДТП парализовано движение трамваев
Жители пяти улиц в Смоленске останутся без холодной воды
Смолян предупреждают об обновленной навигации на Белорусском вокзале
В Смоленске заменили более 6 тысяч светильников
В Красном Бору пройдут соревнования по бердингу на "Кубок Смоленска"
Торговцы из Рославля заявили о тяжелом положении малого бизнеса
В Смоленске следователи огласили новые итоги по "делу Бахова"
Взрыв гранаты на крыльце дома в Велиже оказался самоподрывом
В Смоленске арестован бывший начальник департамента по культуре
В Дорогобужском районе появился новый глава
В Смоленске пассажирка автобуса получила травмы во время поездки
Автоматизация оформления транзитных деклараций в Смоленской таможне набирает обороты
В Смоленской области ищут молодого парня