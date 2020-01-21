В Смоленске открылись пять рабочих мастерских
В Смоленске на базе строительного колледжа открылись пять рабочих мастерских, сообщает пресс-служба губернатора. В настоящее время студенты имеют возможность обучаться в комфортных условиях и на современном оборудовании по специальностям «Геодезия», «Электромонтаж», «Сантехника и отопление», «Малярно-декоративные работы» и «Столярное дело».
Директор колледжа Анжелика Зенкина отметила, что у строительного колледжа появились возможности работать на качественно новом уровне.
Напомним, средства на создание мастерских выделило Министерство просвещения РФ в 2019 году. А на ремонт помещений и закупку оборудования было направлено более 8,5 млн рублей из областного бюджета.
Ранее три сотни торговцев из Рославля заявили о тяжелом положении малого бизнеса: продавцы, работающие на рынке по улице Пролетарской, недовольны высокой арендной платой и условиями труда. Продавцы утверждают, что аренда растет ежегодно на 10 процентов. В настоящее время она достигла уровня 1200 рублей за квадратный метр, что сильно бьет по их кошелькам. Кроме того, людям приходится платить плюсом за коммунальные расходы.
ИСТОЧНИК KP.RU