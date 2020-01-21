21 Янв. 2020 2020-01-21T14:10:53+03:00

Свои двери распахнули учреждения на Королевке и в Алтуховке

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В Смоленске заработали два детских сада. Новые учреждения на 150 мест каждое заработало на Королевке и в Алтуховке, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на рабочую поездку губернатора Алексея Островского. Лицензии на осуществление деятельности детские сады "Улыбка" и "Аленький цветочек" получили 30 декабря 2019 года.

- Очень важно, что при строительстве новых микрорайонов возводятся и новые дошкольные учреждения. Иногда это делают сами застройщики, но в наше время это, к сожалению, редкость. Мы как региональная власть обязаны думать о людях, которые переезжают в эти новостройки, - сказал глава региона, посетив сад в Алтуховке.

Ранее в Смоленске прошел Родительский форум. На одной площадке участники делились опытом создания крепкой семьи и воспитания детей.

ИСТОЧНИК KP.RU