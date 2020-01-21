21 Янв. 2020 2020-01-21T14:49:12+03:00

Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб

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В Смоленске разыскивают свидетелей страшного ДТП: около 07.30 28 октября 2019 года на улице Нахимова водитель "Рено" не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в опору ЛЭП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- В результате ДТП 27-летней молодой женщине, которая была пассажиром машины, причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в полиции.

Очевидцев происшествия просят связаться со следствием по телефонам - 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11.

Ранее в Смоленске столкнулись трамвай и такси. Водитель легковушки не успел проскочить пути на разрешающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU