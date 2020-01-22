2020-01-22T16:21:53+03:00
Общество

В райцентрах Смоленщины начнут строить новые бани

Существующие объекты будут отремонтированы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился разработать комплекс мер, направленных на поддержку муниципалитетов с точки зрения строительства и реконструкции общественных бань.

- Постоянно бывая в муниципалитетах, я неоднократно слышал просьбы о том, говоря языком смолян, что «хоть баню бы нам построили, мы уже были бы рады». Конечно, мы должны делать для жителей региона гораздо больше, чем строительство бань, и делаем это – постепенно газифицируем населенные пункты, реконструируем Дома культуры, строим новые социальные учреждения, открываем предприятия, создаем новые рабочие места. Но вот такой обязательный минимум как баня у людей точно должен быть, - сказал глава региона на состоявшемся в администрации совещании.

Программа будет рассчитана на пять лет. Реализовывать ее начнут постепенно с 2020 года. Первое новое учреждение появится в селе Глинка Смоленской области. Пока речь идет о строительстве бань в райцентрах, обращают внимание сотрудники администрации.

Ранее школам области передали 10 новых автобусов. Ездить на новом транспорте будут ученики Верхнеднепровской школы № 3, Монастырщинской школы им. А.И. Колдунова, Кардымовской школы им. С.Н. Решетова, Барановской (Сафоновский район), Глинковской, Хиславичской, Капыревщинской (Ярцевский район), Голынковской (Руднянский район), Темкинской школы им. Г.В. Громова, а также Шаталовского детского дома. Автобусы рассчитаны на 11, 17 и 22 места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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