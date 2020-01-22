2020-01-22T16:13:07+03:00
Происшествия

В Смоленске горел пятиэтажный жилой дом

Спасатели эвакуировали 7 жильцов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива пресс-службы МЧС России по Смоленской области.Фото: из архива пресс-службы МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске горел пятиэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в начале первого часа дня 22 января.

- Незамедлительно были эвакуированы семь жильцов. На месте пожара работали экипажи 2 специализированной, 3, 5, 7 и 43 пожарно-спасательных частей, а также сотрудники 75 пожарной части противопожарной службы Смоленской области и специалисты пожарно-спасательного центра, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что горело бытовое помещение квартиры на первом этаже. Пожар удалось потушить, но комната уничтожена. Специалисты предполагают, что ЧП могло произойти по электротехнической причине.

Ранее в СИЗО Смоленска нашли нарушения. Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях содержатся в условиях, которые не соответствуют нормам законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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