2020-01-22T07:59:39+03:00
Происшествия

В СИЗО Смоленска нашли нарушения

Быт подозреваемых и обвиняемых в преступлениях далек от идеала
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской областФото: пресс-служба прокуратуры Смоленской област
Изменить размер текста:

В СИЗО Смоленска нашли нарушения, сообщил официальный представитель прокуратуры региона Александр Боровиков. Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях содержатся в условиях, которые не соответствуют нормам законодательства.

О нарушениях, говорит представитель ведомства, стало известно после посещения изолятора прокурором области Сергеем Карапетяном.

- По фактам выявленных нарушений будут внесены акты прокурорского реагирования, - сообщил Александр Боровиков.

41-летний Сергей Карапетян работает в Смоленской области с осени прошлого года. Ранее пост занимал Евгений Полонский, но 7 сентября президент страны Владимир Путин отправил его в отставку. До назначения в Смоленскую область Сергей Карапетян трудился на посту заместителя прокурора Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске прокуратура начала проверку стройки после ЧП
В Смоленске начался ямочный ремонт дорог
В Смоленской области четверо браконьеров убили молодую самку лося
Под Смоленском нашли живой 14-летнюю девочку
В СИЗО Смоленска нашли нарушения
В Смоленске напротив ТРЦ сбили пешехода
В Смоленске представят книгу о сожженных деревнях
В Смоленске разыскивают свидетелей страшного ДТП
В Смоленске заработали два детских сада
В Смоленске открылись пять рабочих мастерских
В Смоленске из-за ДТП парализовано движение трамваев
Жители пяти улиц в Смоленске останутся без холодной воды
Смолян предупреждают об обновленной навигации на Белорусском вокзале
В Смоленске заменили более 6 тысяч светильников
В Красном Бору пройдут соревнования по бердингу на "Кубок Смоленска"
Торговцы из Рославля заявили о тяжелом положении малого бизнеса
В Смоленске следователи огласили новые итоги по "делу Бахова"
Взрыв гранаты на крыльце дома в Велиже оказался самоподрывом
В Смоленске арестован бывший начальник департамента по культуре
В Дорогобужском районе появился новый глава
В Смоленске пассажирка автобуса получила травмы во время поездки
Автоматизация оформления транзитных деклараций в Смоленской таможне набирает обороты
В Смоленской области ищут молодого парня