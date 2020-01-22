22 Янв. 2020 2020-01-22T07:59:39+03:00

Быт подозреваемых и обвиняемых в преступлениях далек от идеала

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В СИЗО Смоленска нашли нарушения, сообщил официальный представитель прокуратуры региона Александр Боровиков. Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях содержатся в условиях, которые не соответствуют нормам законодательства.

О нарушениях, говорит представитель ведомства, стало известно после посещения изолятора прокурором области Сергеем Карапетяном.

- По фактам выявленных нарушений будут внесены акты прокурорского реагирования, - сообщил Александр Боровиков.

41-летний Сергей Карапетян работает в Смоленской области с осени прошлого года. Ранее пост занимал Евгений Полонский, но 7 сентября президент страны Владимир Путин отправил его в отставку. До назначения в Смоленскую область Сергей Карапетян трудился на посту заместителя прокурора Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU