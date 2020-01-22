В Смоленской области нашли 530 упаковок со снюсами

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:03:02+03:00

Смесь продавалась в семи торговых точках в виде жевательной смеси и ароматического изделия

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В Смоленской области нашли и изъли 530 упаковок со снюсами, сообщает региональный Роспотребнадзор. Смесь продавалась в семи торговых точках в виде жвачки и ароматического изделия.

Рейдовые мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов прошли в регионе с 25 декабря 2019 года по 20 января.

- Во всех случаях возбуждены административные дела, составлено 4 протокола об административном правонарушении, вынесено 5 уведомлений о месте и времени составления протокола. По состоянию на 20 января 2020 года рассмотрено 2 дела, вынесено 2 постановления о привлечении к административной ответственности на сумму 40 тысяч рублей, - сообщили представители ведомства.

Ранее депутаты областной Думы поднимали вопрос о недопустимости реализации никотиносодержащей продукции в регионе. Соответствующий законопроект намерены принять в начале 2020 года.

Глава регионального парламента Игорь Ляхов обратил внимание на серьезный вред, который могут принести снюсы подрастающему поколению, и рекомендовал депутатам провести всю работу в сжатые сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU