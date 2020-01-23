2020-01-23T08:15:33+03:00
Общество

"Горводоканал" предупредил смолян об активизации мошенников

Жителей столицы региона вынуждают делать ненужные манипуляции со счетчиками
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: СМУП "Горводоканал".Фото: СМУП "Горводоканал".
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"Горводоканал" предупредил смолян об активизации мошенников: жителей столицы региона вынуждают делать ненужные манипуляции со счетчиками, сообщают специалисты предприятия. В частности, людям в почтовые ящики кладут листовки, в которых указана информация о необходимости срочной поверки или замены индивидуальных приборов учёта воды.

- В частности, это относится к извещениям, которые рассылает незарегистрированная в Смоленске «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства», - говорят представители предприятия. - Но мы не сотрудничаем с этой организацией и не принимаем документы, выданные работниками этой компании.

Жителей Смоленска просят внимательно изучать официальные квитанции, в которых указаны даты поверки и замены счетчика и обращаться за услугой в "Горводоканал".

Ранее в Смоленске обновили способы передачи показаний счетчиков в СМУП «ВЦ ЖКХ». Получатели квитанций могут сообщить о потребленных кубах по телефону через звонок, смс и по интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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