23 Янв. 2020 2020-01-23T08:28:11+03:00

Поисковикам удалось установить местонахождение Михаила Гулицкого, пропавшего больше недели назад

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В Смоленске прекращены поиски молодого парня, сообщает ПСО "Сальвар". Поисковикам удалось установить местонахождение Михаила Гулицкого, пропавшего 14 января.

Напомним, об исчезновении 28-летнего жителя поселка Верхнеднепровский стало известно 20 января. Три дня потребовалось добровольцам, чтобы связаться с парнем.

Поисковики не разглашают причину, по которой Михаил перестал выходить на связь с родными. Известно лишь, что смолянин жив.

Между тем, в Смоленске продолжают расследовать "дело Бахова". Накануне мама попросила не снимать программы о Владе Бахове на Первом канале и не использовать ранее полученную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU