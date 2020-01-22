Мама смоленского подростка запретила распространять информацию о сыне

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:43:14+03:00

Женщина просит не снимать программы о Владе Бахове на Первом канале и не использовать ранее полученную информацию

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Мама смоленского подростка Влада Бахова запретила журналистам распространять информацию о сыне. Письмо за своей подпись женщина отправила в редакцию Первого канала и разместила на своей странице в соцсети ВКонтакте. Анастасия Бахова просит не снимать программы и не использовать ранее полученную информацию.

Документ дошел до адресатов 16 января, но две передачи все же были выпущены в эфир. Речь идет о программах "На самом деле", который ведет Дмитрий Шепелев.

- Я и отец Влада Андрей отказались принять участие в этом шоу, хотя нас активно зазывали туда. В конце концов редакторы программы заявили, что съемки все равно будут. «Пройдут и без вас», – было сказано мне по телефону при очередном звонке, - комментирует мама Влада, пропавшего 6 апреля 2019 года.

Анастасия Бахова отмечает, что подростки во время передачи "На самом деле" были неоднократно пойманы на лжи и давали противоречивые показания.

- Но я не верю окончательным вердиктам эксперта-полиграфолога. Это какой-то цирк! Складывается впечатление, что этих четверых подростков специально пригласили, чтобы в конце шоу "обелить", а затем начать говорить несусветные вещи о нашей семье и Владе. Не знаю, КТО или ЧТО заставило их поехать в Москву на Первый канал. Почему они испугались встретиться с нами в "Прямом эфире"? Рассказать всё, глядя мне и Андрею в глаза? Где обещанная сенсационная правда? - задается вопросами женщина.

Ранее об исчезновении парня свою четвертую передачу показал Андрей Малахов. В "Прямом эфире" приняли участие родители Влада, девушка и ее подруга, которая также знала подростка, а также жители Демидова. В программе шла речь о несостыковках в рассказах подростков, которые поведали журналистам федерального канала, а также о ЧП в Велиже, когда у дома одного из водолазов прогремел взрыв.

Свою версию о ходе расследования дела об исчезновении смоленского подростка в лесу дали и представители регионального следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU