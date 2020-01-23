23 Янв. 2020 2020-01-23T10:01:36+03:00

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Смолянку арестовали на трое суток за долги по штрафам за неоднократные нарушения ПДД, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. Женщина получила штрафов на 10 тысяч рублей, но оплачивать их не спешила.

В управлении судебных приставов отмечают, что автолюбительница избегала встреч с сотрудниками ведомства и застать ее дома долгое время не получалось.

- Поговорив соседями, приставы пришли домой к должнице рано утром. Женщина была доставлена в отдел. Позднее суд постановил арестовать неплательщицу на трое суток, которые она провела в изоляторе временного содержания, - рассказали представители ведомства.

Между тем, в Смоленске прекращены поиски молодого парня Михаила Гулицкого, пропавшего 14 января. Житель области найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU