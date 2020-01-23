В Смоленске снесут незаконно установленную металлическую конструкцию
В Смоленске снесут незаконно установленную металлическую конструкцию на улице Ново-Киевская. Сотрудники администрации выяснили, что строение площадью 12,2 кв. м. установлено у дома №5 самовольно.
Владельцу объекта дали неделю на демонтаж конструкции.
Ранее три сотни торговцев из Рославля заявили о тяжелом положении малого бизнеса: продавцы, работающие на рынке по улице Пролетарской, недовольны высокой арендной платой и условиями труда. Продавцы утверждают, что аренда растет ежегодно на 10 процентов. В настоящее время она достигла уровня 1200 рублей за квадратный метр.
ИСТОЧНИК KP.RU