23 Янв. 2020 2020-01-23T11:17:47+03:00

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В Смоленске снесут незаконно установленную металлическую конструкцию на улице Ново-Киевская. Сотрудники администрации выяснили, что строение площадью 12,2 кв. м. установлено у дома №5 самовольно.

Владельцу объекта дали неделю на демонтаж конструкции.

Ранее три сотни торговцев из Рославля заявили о тяжелом положении малого бизнеса: продавцы, работающие на рынке по улице Пролетарской, недовольны высокой арендной платой и условиями труда. Продавцы утверждают, что аренда растет ежегодно на 10 процентов. В настоящее время она достигла уровня 1200 рублей за квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU