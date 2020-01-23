2020-01-23T12:27:05+03:00
Происшествия

Бывший директор «Смоленсктеплосети» стал фигурантом уголовного дела

Исполняющий обязанности руководителя предприятия подозревается в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Бывший руководитель «Смоленсктеплосеть» стал фигурантом уголовного дела.Бывший руководитель «Смоленсктеплосеть» стал фигурантом уголовного дела.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Бывший руководитель МУП «Смоленсктеплосеть» стал фигурантом уголовного дела. Как сообщила официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Зуева, ранее исполняющий обязанности директора предприятия подозревается в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

По версии следствия, с апреля по июль 2019 года "бывший руководитель организации путем расчетов через счета третьего лица скрыл от взыскания недоимки по налогам более 14.6 миллионов рублей".

В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность и проводят следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету страны ущерба.

Подозреваемый находится на свободе.

- Цель уголовного преследования за экономические преступления является не изоляция неплательщика от общества, а восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну, - сообщили в ведомстве.

Ранее прокуратура начала проверку стройки на улице Ново-Рославльская в Смоленске. Поводом послужила упавшая с 10 этажа недостроенного здания металлическая конструкция. Балка вылетела за пределы забора и приземлилась рядом с детской площадкой. По счастливой случайности в момент падения железной махины на улице никого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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