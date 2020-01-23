2020-01-23T15:08:11+03:00
Общество

70 машин чистят от снега парки и скверы в Смоленске

Техника работает в круглосуточном режиме
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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70 машин чистят от снега парки и скверы в Смоленске, сообщает городская администрация. Техника работает в круглосуточном режиме.

По информации сотрудников городской администрации, машины сначала собирают снег, а затем посыпают улицу противогололедными материалами.

- В настоящее время работники "СпецАвто" работают на площадке перед ЦУМом, на набережной Днепра, улицах Дохтурова и Багратиона, в скверах у памятника Крыленко, у кинотеатра «Октябрь» и в Реадовском парке, - сообщили сотрудники администрации.

Ранее "КП" сообщала, что в столице региона продолжается сбор новогодних елок для переработки. Деревья готовят к отправке в Смоленское Поозерье. Сотрудники администрации напоминают: чтобы стать участником акции, нужно освободить свою ёлку от новогодней мишуры и оставить возле контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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