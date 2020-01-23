23 Янв. 2020 2020-01-23T17:03:38+03:00

Съемочную группу с федерального канала не пустили на порог увеселительного заведения, но отчаянная ведущая Ксения Милас все же прорвалась через охрану и побывала на кухне

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Смоленский клуб проверила новая ведущая "Ревизорро" Ксения Милас. Эпизод программы, отснятый осенью 2019 года, попал в соцсети. В отрывке сюжета показано, как съемочную группу с федерального канала не пустили на порог увеселительного заведения, но отчаянная ведущая Ксения Милас все же прорвалась через охрану и побывала на кухне.

Проверив емкости для хранения продуктов и условия приготовления еды, журналист осталась не довольна работой сотрудников заведения.

Ранее в эфире федеральных каналов показали ход расследования "дела Бахова". Парня, пропавшего 10 месяцев назад, до сих пор не нашли. Родители Влада Бахова и Андрей Малахов пообещали за ценную информацию, которая поможет найти ребенка, вознаграждение в 1,5 млн рублей. А, между тем, мама мальчика попросила Первый канал больше не показывать программы с использованием информации об их семье.

Видео: ВКонтакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/756451" frameborder="0"></iframe> Смоленский клуб проверила новая ведущая "Ревизорро".Ведущую Ксению Милас и съемочную группу не пускали на порог заведения, но журналисты все же смогли проверить кухню. Видео: ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU