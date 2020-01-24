24 Янв. 2020 2020-01-24T08:23:18+03:00

Пациентам готовы предоставить более 1,4 тысяч коек, также запасены лекарства и средства индивидуальной защиты

Изменить размер текста: A A

Смоленские больницы подготовили к эпидемии гриппа и ОРВИ. В настоящее время пациентам готовы предоставить более 1,4 тысяч коек, также запасены лекарства и средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба областной администрации.

Между тем, в регионе сохраняется неэпидемическая ситуация по заболеваемости населения. Есть небольшие превышения в возрастной группе детей до 6 лет и школьников от 7 до 14 лет. По данным регионального Роспотребнадзора, на 20 января уровень заболеваемости на территории региона был ниже порогового уровня на 39,8%. Однако в сравнении с предыдущими неделями число заболевших растет.

Кроме того, в регионе завершена прививочная компания. За последние 3 года охват населения в рамках кампании увеличился в Смоленской области на 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU