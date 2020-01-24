2020-01-24T09:09:33+03:00
Происшествия

Под Смоленском пассажир машины задержан с крупной партией наркотика

Мужчина обратил на себя внимание, когда полицейские проверяли документы у водителя
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.Фото: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.
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Под Смоленском пассажир машины задержан с крупной партией наркотика. У неработающего жителя Хиславичского района в куртке обнаружен черный пакетик с неизвестным кристаллическим веществом. Позднее выяснится, что внутри крупная партия наркотика.

- Мужчина сильно нервничал, когда полицейские на трассе проверяли документы у водителя машины, чем привлек к себе внимание, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Позднее он признался, что купил вещество в интернете посредством закладок и планировал употреблять сам.

В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по статье незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. 35-летнему мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее в Смоленской области нашли и изъли 530 упаковок со снюсами. Смесь продавалась в семи торговых точках в виде жвачки и ароматического изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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