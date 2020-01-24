2020-01-24T09:55:25+03:00
Происшествия

Страшный пожар с пострадавшим произошел в Ярцеве

Горел трехквартирный жилой дом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива пресс-службы регионального МЧС.Фото: из архива пресс-службы регионального МЧС.
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Страшный пожар произошел на улице 8 марта в Ярцеве в ночь на 24 января. Горел трехквартирный жилой дом.

По словам сотрудников пресс-службы регионального МЧС, серьезные ожоги получил хозяин квартиры, откуда пошел огонь. Мужчина пытался спасти материальные ценности и получил ожог спины 1-2 степени.

На тушение огня у огнеборцев ушло несколько часов. Отстоять здание у стихии не удалось.

Специалисты предполагают, что ЧП могло произойти из-за неисправного газового оборудования.

Ранее в СИЗО Смоленска нашли нарушения. Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях содержатся в условиях, которые не соответствуют нормам законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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