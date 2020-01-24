2020-01-24T10:36:49+03:00
Общество

В Смоленске создадут закольцованный маршрут вокруг крепостной стены

Туристам разрешат пройти не только вдоль памятника, но и подняться на прясла
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске создадут закольцованный маршрут вокруг крепостной стены. Фото: из архива издания.В Смоленске создадут закольцованный маршрут вокруг крепостной стены. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске создадут закольцованный маршрут вокруг крепостной стены, сообщает пресс-служба обладминистрации. Туристам разрешат пройти не только вдоль памятника, но и подняться на прясла.

Сообщается, что после реставрации в некоторых башнях будут размещены кафе, центр документального кино, гостиница и др. А в на юго-западном отрезке - музей войны 1812 года, музей археологии и т.д. При этом вопросы приспособления башен и прясел будут согласовывать с жителями региона.

- Что касается благоустройства прилегающих территорий, то «дорожная карта» включает в себя возможность создания городского парка у подножия башни Орел (восточная часть стены), воссоздание контуров утраченных башен и прясел, например, путем обустройства соответствующих пешеходных (велосипедных) дорожек, установку арт-объектов и информационных стендов вдоль туристического маршрута, строительство обзорной площадки, а также ряд иных мероприятий, - сообщили в администрации, отметив, что в план еще могут быть внесены корректировки.

Напомним, на реставрацию крепостной стены Смоленск получит 1,3 млрд рублей. Проектно-сметная документация будет готова в июле-августе 2020 года. Непосредственно сами работы начнутся уже в нынешнем году, а завершатся летом 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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