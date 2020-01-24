2020-01-24T11:19:50+03:00
Происшествия

Под Смоленском блогер в маске записал видео от Влада Бахова

Парень заявляет, что подросток жив, просит прекратить поиски и оставить в покое его друзей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео_youtube.com.Фото: скриншот видео_youtube.com.
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Под Смоленском блогер в маске записал видео от Влада Бахова: в 10-минутном ролике, который за два дня собрал более 12 тысяч просмотров, парень заявляет, что подросток жив, просит прекратить поиски, потому что не собирается возвращаться домой, и говорит оставить в покое его друзей.

Кроме того, автор видео нецензурно выражается в адрес людей, кто не теряет надежды и ищет парня.

Родители Влада просят удались видео из общего доступа, но пока ролик до сих пор висит в соцсети, несмотря на жалобы. В СУ СК России по Смоленской области "КП" сообщили, что официальных обращений на этот счет не поступало.

Кроме того, пользователи соцсети узнали автора видео и открыто написали его имя в комментариях.

Ранее мама смоленского подростка Влада Бахова запретила журналистам распространять информацию о сыне. Письмо за своей подпись женщина отправила в редакцию Первого канала и разместила на своей странице в соцсети ВКонтакте. Анастасия Бахова просит не снимать программы и не использовать ранее полученную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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