Под Смоленском блогер в маске записал видео от Влада Бахова
Под Смоленском блогер в маске записал видео от Влада Бахова: в 10-минутном ролике, который за два дня собрал более 12 тысяч просмотров, парень заявляет, что подросток жив, просит прекратить поиски, потому что не собирается возвращаться домой, и говорит оставить в покое его друзей.
Кроме того, автор видео нецензурно выражается в адрес людей, кто не теряет надежды и ищет парня.
Родители Влада просят удались видео из общего доступа, но пока ролик до сих пор висит в соцсети, несмотря на жалобы. В СУ СК России по Смоленской области "КП" сообщили, что официальных обращений на этот счет не поступало.
Кроме того, пользователи соцсети узнали автора видео и открыто написали его имя в комментариях.
Ранее мама смоленского подростка Влада Бахова запретила журналистам распространять информацию о сыне. Письмо за своей подпись женщина отправила в редакцию Первого канала и разместила на своей странице в соцсети ВКонтакте. Анастасия Бахова просит не снимать программы и не использовать ранее полученную информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU