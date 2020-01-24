2020-01-24T13:42:29+03:00
Происшествия

В Смоленске разыскивают свидетелей страшного ДТП с двумя погибшими

Водитель и пассажир легковушки получили несовместимые с жизнью травмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске разыскивают свидетелей страшного ДТП с двумя погибшими. Авария произошла днем 31 декабря 2019 года на 36-м километре автодороги «Смоленск – Русилово - Монастырщина».

- Водитель «Киа Спектра» ехал со стороны Монастырщины в Смоленск и не справился с управлением, машина выскочила на втречку и столкнулась с «ВАЗ 21101». Водитель и пассажир отечественной легковушки получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте аварии, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Очевидцев ДТП просят связаться со следствием по телефонам: 8 (4812) 77-46-18, 8-951-708-33-76.

Ранее в страшном пожаре в Ярцеве пострадал мужчина. Хозяин квартиры откуда пошел огонь получил сильные ожоги спины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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