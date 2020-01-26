26 Янв. 2020 2020-01-26T11:33:09+03:00

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Жители 20 домов останутся без горячей воды в Смоленске, сообщает городская администрация. С 27 по 31 января «Смоленсктеплосеть» проведет профилактические работы на сетях. В зону отключения попадают:

Большая Советская 43, 43А, 45/1;

25 Сентября 50, 52, Соколовского 7Б (СШ № 29), Рыленкова 2, 2А (д/сад «Загадка»), 4, 4А, 4Б, 4В;

Раевского 6;

Твардовского 27;

Урожайная 5;

Тенишевой 29, 31, 33, 2-й Рославльский пер. 3, 5.

Сотрудники администрации обращают внимание, что при надлежащем состоянии оборудования в ходе технического освидетельствования подача горячей воды будет возобновлена в течение нескольких часов.

Ранее бывший руководитель МУП «Смоленсктеплосеть» оказался в центре скандала. Как сообщила официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Зуева, ранее исполняющий обязанности директора предприятия подозревается в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

По версии следствия, с апреля по июль 2019 года "бывший руководитель организации путем расчетов через счета третьего лица скрыл от взыскания недоимки по налогам более 14.6 миллионов рублей".

ИСТОЧНИК KP.RU