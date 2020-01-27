2020-01-27T08:34:24+03:00
Общество

Молодого парня из Беларуси ищут в Смоленске

Больше трех дней молодой человек не выходит на связь с родными
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: из архива ПСО "Сальвар".Фото: из архива ПСО "Сальвар".
Изменить размер текста:

Молодого парня из Беларуси ищут в Смоленске. Больше трех дней 21-летний Дмитрий Шкель не выходит на связь с родными. Добровольцы ПСО "Сальвар" считают, что парень может находиться в Смоленской области.

- Дмитрий 23 января выехал из Нарочи и в Вилейку (Беларусь) и пропал. Молодой человек ростом 175 см, спортивного телосложения был одет в черную курку, синие джинсы, коричневые ботинки, - сообщили добровольцы отряда. - При себе у него синий джинсовый рюкзак.

Фото: из архива ПСО "Сальвар".

Фото: из архива ПСО "Сальвар".

Ранее Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту безвестного исчезновения Влада Бахова в Смоленской области в производство следователей центрального аппарата СК России. С момента исчезновения подростка прошло почти 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске ищут угонщиков дорогого кроссовера
Смолянина больного туберкулезом принудительно привезли в больницу
Две фальшивые купюры нашли в Смоленской области
Молодого парня из Беларуси ищут в Смоленске
Жители 20 домов останутся без горячей воды в Смоленске
Дело Влада Бахова из Смоленска передано в центральный аппарат СК
Под Смоленском мужчина попал под пассажирский поезд и погиб
Под Смоленском полицейские нашли оружейную мастерскую
В Смоленске временно меняется движение трамвая №3
В Смоленской области на ферме с кроликами произошел крупный пожар
Смоленский филиал университета технологий может прекратить работу
В Смоленске разыскивают свидетелей страшного ДТП с двумя погибшими
Под Смоленском блогер в маске записал видео от Влада Бахова
Использование башен крепостной стены согласуют со смолянами
Страшный пожар с пострадавшим произошел в Ярцеве
Под Смоленском пассажир машины задержан с крупной партией наркотика