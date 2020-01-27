27 Янв. 2020 2020-01-27T08:34:24+03:00

Больше трех дней молодой человек не выходит на связь с родными

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Молодого парня из Беларуси ищут в Смоленске. Больше трех дней 21-летний Дмитрий Шкель не выходит на связь с родными. Добровольцы ПСО "Сальвар" считают, что парень может находиться в Смоленской области.

- Дмитрий 23 января выехал из Нарочи и в Вилейку (Беларусь) и пропал. Молодой человек ростом 175 см, спортивного телосложения был одет в черную курку, синие джинсы, коричневые ботинки, - сообщили добровольцы отряда. - При себе у него синий джинсовый рюкзак.

Фото: из архива ПСО "Сальвар".

Ранее Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту безвестного исчезновения Влада Бахова в Смоленской области в производство следователей центрального аппарата СК России. С момента исчезновения подростка прошло почти 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU