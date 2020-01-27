Две фальшивые купюры нашли в Смоленской области
Деньги поступили в банк из организаций
Фото: pixabay.com.
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Две фальшивые купюры достоинством в тысячу и 5 тысяч рублей нашли в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Деньги поступили в банк из организаций.
- Банкнота номиналом в 5 тысяч поступила из организации, расположенной в Дорогобужском районе. По данному факту проводится проверка. А тысячная - из муниципального унитарного предприятия, расположенного в Смоленске. Возбуждено уголовное дело, - сообщили сотрудники пресс-службы.
Отметим, ранее поддельные деньги были обнаружены в кассе супермаркета и банке.
ИСТОЧНИК KP.RU