2020-01-27T08:46:03+03:00
Происшествия

Две фальшивые купюры нашли в Смоленской области

Деньги поступили в банк из организаций
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Две фальшивые купюры достоинством в тысячу и 5 тысяч рублей нашли в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Деньги поступили в банк из организаций.

- Банкнота номиналом в 5 тысяч поступила из организации, расположенной в Дорогобужском районе. По данному факту проводится проверка. А тысячная - из муниципального унитарного предприятия, расположенного в Смоленске. Возбуждено уголовное дело, - сообщили сотрудники пресс-службы.

Отметим, ранее поддельные деньги были обнаружены в кассе супермаркета и банке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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