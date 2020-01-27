2020-01-27T09:55:36+03:00
Общество

Смолянина больного туберкулезом принудительно привезли в больницу

Мужчина отказывался проходить лечение и подвергал опасности жизнь окружающих
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Судебные приставы принудительно привезли в больницу смолянина больного туберкулезом, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Мужчина отказывался проходить лечение и подвергал опасности жизнь и здоровье окружающих.

- Смолянину нужна была немедленная госпитализация, но он отказывался лечиться, проходить обследование, не приходил на прием к врачу и без разрешения покидал медицинское учреждение. В рамках, возбужденного исполнительного производства судебный пристав и сотрудник районной больницы на специализированном транспорте и с использованием средств индивидуальной защиты принудительно госпитализировали должника. Больной передан на лечение сотрудникам областной туберкулезной больницы, - рассказали представители ведомства.

Ранее смолянку арестовали на трое суток за долги по штрафам за неоднократные нарушения ПДД. Женщина получила протоколов на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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