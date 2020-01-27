27 Янв. 2020 2020-01-27T10:24:39+03:00

KIA Sportage пропал в ночь на 24 января в поселке Холм-Жирковский

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В Смоленске ищут угонщиков дорогого кроссовера: белый KIA Sportage пропал в ночь на 24 января в поселке Холм-Жирковский. Об угоне автомобиля сообщили его владельцы.

- Задние стекла тонированы. На переднем кресле было установлено детское сиденье синего цвета. Отличительная примета - царапина на переднем бампере, - написала Лена Соловьева ВКонтакте, пообещав выплатить вознаграждение тому, кто поможет установить ее местонахождение .

- У нас вся надежда только на вас, небезразличных жителей, любой из которых мог бы оказаться на нашем месте! - написали собственники авто.

Ранее в Смоленске угнали черный Hyundai Solaris. Машина была припаркована у дома №117 на улице Попова. Автомобилисты предполагают, что угонщиков заинтересовал двигатель иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU