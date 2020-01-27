27 Янв. 2020 2020-01-27T15:05:43+03:00

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Улицу Строителей газифицируют в Демидове через год, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. О проблеме отсутствия газа в домах указали местные жители на личном приеме у главы региона.

- Руководитель вашего района Александр Федорович Семенов получил от меня поручение в срок до начала марта подготовить и направить в Департамент по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству заявку на газификацию вашей улицы в следующем году, - прокомментировал Алексей Островский, пояснив, что трубы будут протянуты по улице, а до конкретного дома их придется доводить самим жителям за свой счет.

Между тем, 263 дома капитально отремонтируют в 2020 году в Смоленской области. На реализацию программы направят около 1,4 млн рублей. Глава региона Алексей Островский поручил, чтобы все работы были проведены качественно и в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU