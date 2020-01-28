2020-01-28T09:29:25+03:00
Происшествия

Жители Гагарина показали лису в городе

Дикое животное смело бегало по улицам, игнорируя людей и машины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Наталья Шихова, ВКонтакте.Фото: Наталья Шихова, ВКонтакте.
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Жители Гагарина сфотографировали рыжую лису, разгуливающую средь бела дня по центру города. Животное не боялось людей и машин, чем взволновало местных.

Жители Гагарина встревожены появлением дикого зверя.

- Неужели нет ловцов, чтобы вывезти ее в лес, пока не погибла, - написала Ольга Егорова в соцсетях.

Другие пользователи обратили внимание, что дикий зверь мог выйти из леса из-за нехватки еды или по причине болезни.

- В Гагарине и в деревнях Мальцево и других зарегистрировано бешенство. Мы сегодня были в Госветстанции, там тоже предупреждают, что район неблагополучен по бешенству, - написала другая местная жительница Серафима Севко.

Ранее другой зверь напугал жителей Рославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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