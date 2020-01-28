Жители Гагарина показали лису в городе
Жители Гагарина сфотографировали рыжую лису, разгуливающую средь бела дня по центру города. Животное не боялось людей и машин, чем взволновало местных.
Жители Гагарина встревожены появлением дикого зверя.
- Неужели нет ловцов, чтобы вывезти ее в лес, пока не погибла, - написала Ольга Егорова в соцсетях.
Другие пользователи обратили внимание, что дикий зверь мог выйти из леса из-за нехватки еды или по причине болезни.
- В Гагарине и в деревнях Мальцево и других зарегистрировано бешенство. Мы сегодня были в Госветстанции, там тоже предупреждают, что район неблагополучен по бешенству, - написала другая местная жительница Серафима Севко.
Ранее другой зверь напугал жителей Рославля.
ИСТОЧНИК KP.RU