Смоленская полиция ищет добровольцев для поисков Влада Бахова

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:05:39+03:00

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В Смоленске добровольцы снова отправятся на поиски Влада Бахова. Сообщение о новом сборе опубликовал вечером 27 января ПСО «Сальвар». На этот раз инициаторы поисков – сотрудники регионального УМВД.

«Сальваровцы» снова будут искать подростка в лесах Демидова. Сбор добровольцев состоится в 10.00 29 января. Узнать подробнее о подготовке к поискам можно здесь. В настоящее время на место готовы выехать несколько экипажей.

Напомним, Влад Бахов пропал 6 апреля после вечеринки с друзьями. Почти 10 месяцев подростка не могут найти. 24 января Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство следователей центрального аппарата СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU