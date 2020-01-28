2020-01-28T10:05:39+03:00
Общество

Смоленская полиция ищет добровольцев для поисков Влада Бахова

Поисковики прочешут леса Демидова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске добровольцы снова отправятся на поиски Влада Бахова. Сообщение о новом сборе опубликовал вечером 27 января ПСО «Сальвар». На этот раз инициаторы поисков – сотрудники регионального УМВД.

«Сальваровцы» снова будут искать подростка в лесах Демидова. Сбор добровольцев состоится в 10.00 29 января. Узнать подробнее о подготовке к поискам можно здесь. В настоящее время на место готовы выехать несколько экипажей.

Напомним, Влад Бахов пропал 6 апреля после вечеринки с друзьями. Почти 10 месяцев подростка не могут найти. 24 января Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство следователей центрального аппарата СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24