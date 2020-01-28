28 Янв. 2020 2020-01-28T11:52:40+03:00

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В Смоленске арестовали бывшую сотрудницу Росреестра, сообщает официальный представитель регионального СК Наталья Зуева. Главный специалист – эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Ранее «КП» рассказывала о куске земли на улице Бакунина площадью 4000 кв.м, из-за которого сотрудница Росреестра поплатилась должностью и стала фигурантом уголовного дела. О вопиющем случае стало известно в ходе личного приема руководителя регионального СКР Анатолия Уханова и заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова 28 ноября. На встречу пришла смолянка и пожаловалась на незаконно проданную территорию у ее дома.

Сотрудницу Росреестра задержали не на рабочем месте сотрудники регионального СУ СК РФ, ОМОНа и Росгвардии. В настоящее время на земельный участок также наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU