Власти поздравили смолян, переживших блокаду Ленинграда

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:03:46+03:00

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23 смолян, переживших блокаду Ленинграда, поздравили в Смоленске, сообщает городская администрация ВКонтакте. Внимания удостоились жители Ленинского района города.

- В Ленинском районе проживают 23 человека, переживших блокаду и награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Всем им сегодня сотрудники местной администрации вручили именные поздравления от администрации города с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944 года, - сообщили в пресс-службе.

Письменное поздравление было вручено и еще одной женщине трагической военной судьбы – бывшей узнице концлагеря Освенцим Нелли Григорьевне Подлесной. Нелли Григорьевну из «фабрики смерти», в которой погибла ее мама, вместе с другими оставшимися в живых узниками освободили советские войска 27 января 1945 года.

Ранее в деревне Богородицкое прошел парад для одного ветерана. Шествие двух сотен офицеров, курсантов и юнармейцев в сопровождении оркестра состоялось во дворе дома, где проживает участник битвы за Ленинград Михаил Кугелев.

ИСТОЧНИК KP.RU