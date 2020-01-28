Движение трамваев по улице Николаева в Смоленске закроют до осени
Движение трамваев по улице Николаева в Смоленске закроют до осени, сообщает администрация МУТТП. С 1 февраля дорогу и пути начнут капитально ремонтировать.
Напомним, работы будут проводится от улицы Багратиона до проспекта Гагарина. Первым делом, рабочие демонтируют рельсы и отремонтируют подземные коммуникации.
- С 1 февраля 2020 года и до окончания работ трамвайное движение будет организовано по следующей схеме: маршрут №1 свяжет Полиграфкомбинат и Рославльское кольцо, а 2-й - Петра Алексеева и площадь Победы, - сообщили сотрудники МУТТП.
На площади Победы разворачиваться электротранспорт будет с помощью вагонов-челноков.
Пользователи соцсетей заметили, что трамвайное движение будет закрыто в среднем на 6 месяцев и предложили властям, чтобы электротранспорт двигался до остановки "Современник", где можно установить стрелку.
- В таком случае автолюбители будут продолжать привыкать к выделенной полосе, а пассажиры к качественному движению по пр. Гагарина, - обратили внимание администраторы паблика «Смоленский транспорт» ВКонтакте.
Ранее смоляне поддержали возвращение трамвая на улицу Дзержинского. За восстановление движения отдали голоса почти 72 процента жителей региона. Всего в голосовании приняли участие более 2700 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU