2020-01-30T11:41:03+03:00
Общество

В Смоленской области грузовик загорелся на ходу

Водитель «КамАЗа» вышел из машины и раздался хлопок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России.Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
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В Смоленской области грузовик загорелся на ходу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. ЧП произошло в четвертом часу дня 29 января в Вязьме.

Водитель «КамАЗа», груженый песком, ехал по улице Алексеевской, потом остановил машину, вышел, услышал хлопок и увидел как кабина грузовика вспыхнула.

- Пламя разгорелось мгновенно. Проезжающие мимо водители помогли вызвать пожарных. Прибывшие подразделения 12 пожарно-спасательной части потушили огонь, но кабина автомобиля выгорела до основания, - сообщают в МЧС.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Специалисты полагают, что ЧП могло произойти из-за неисправности узлов механизмов.

Раннее стало известно, что движение трамваев по улице Николаева в Смоленске закроют до осени. С 1 февраля дорогу начнут капитально ремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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