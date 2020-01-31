31 Янв. 2020 2020-01-31T11:29:06+03:00

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В Смоленске мужчину без сознания вынесли из горящего здания, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло около половины одиннадцатого вечера 30 января на улице Крупской.

- По прибытии огнеборцы получили информацию, что очаг возгорания находится в неэксплуатируемом здании площадью 12 кв. м. Сформировав звено газодымозащитной службы, огнеборцы вошли в задымленное строение. Внутри был обнаружен мужчина без сознания. Спасатели вынесли его на свежий воздух, а медики доставили в больницу, - сообщили в МЧС.

Сам пожар оперативно потушили. Причина ЧП уточняется.

Ранее в Смоленской области на ходу загорелся грузовик с песком. Водитель чудом не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU