В Смоленске мужчину без сознания вынесли из горящего здания
В Смоленске мужчину без сознания вынесли из горящего здания, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло около половины одиннадцатого вечера 30 января на улице Крупской.
- По прибытии огнеборцы получили информацию, что очаг возгорания находится в неэксплуатируемом здании площадью 12 кв. м. Сформировав звено газодымозащитной службы, огнеборцы вошли в задымленное строение. Внутри был обнаружен мужчина без сознания. Спасатели вынесли его на свежий воздух, а медики доставили в больницу, - сообщили в МЧС.
Сам пожар оперативно потушили. Причина ЧП уточняется.
Ранее в Смоленской области на ходу загорелся грузовик с песком. Водитель чудом не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU